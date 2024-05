Marvel Rivals - provato in anteprima | una closed alpha adrenalinica

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ogni videogioco ha una sua filosofia, che inizia con un’idea nelle menti di pochi ed eccelsi geni creativi. Quest’idea, come nel film Inception, viene innestata in altrettanti menti di tutti coloro coinvolti nel suo percorso di sviluppo. La speranza è una sola: questo seme che prende il nome di idea, oltre ad attecchire, darà alla luce un qualcosa di solido, sano, forte e rigoglioso? E se la premessa “comune” è questa, figuratevi quando si viene coinvolti in un progetto dell’Universo. Le gambe tremano, l’adrenalina viaggia a mille, e accanto a quella idea si affianca una volontà “adamantina”: essere unici e originali. NetEase Games non è l’ultima arrivata sulla scena videoludica, e ancora si gode il successo di Naraka: Bladepoint. Da veri “maligni”, eravamo pronti ad accogliere un nuovo more-of-the-same che si distingueva per il cambio di scenografia e stile, ma ...