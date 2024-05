Franchino - quando parlò al podcast di Fedez | dalla pandemia al Brasil - cosa raccontò

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 20 maggio 2024) Firenze, 20 maggio 2024 – “Sono nato in discoteca e lavoro da cinquant’anni con la musica. E’ la mia vita”. Così, al secolo Francesco Principato, 71 anni, morto per una malattia in Toscana. Una scomparsa che lascia senza fiato il popolo della notte. Vocalist e deejay, ha fatto divertire più generazioni di giovani. Da parrucchiere a cantastorie, la sua storia Nel 2022 gli fu dedicata un’intera trasmissione a Muschio Selvaggio, ildila sua vita per circa un’ora parlando di ogni argomento.ormai alle spalle a come è cambiato il mondo delle discoteche, fino agli effetti delle droghe. Un’intervista a tutto campo. "Il mio primo club da deejay resident fu il Seven Eleven di Montelupo Fiorentino. Facevo il ...