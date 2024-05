Roma-Genoa 1-0 - giallorossi ora tifano Atalanta

(Di lunedì 20 maggio 2024) (Adnkronos) – Labatte in casa ilper uno a zero e si assicura nel posticipo di serie A il sesto posto in campionato. E’ Lukaku a segnare a 11 minuti dal termine, a far salire la squadra a 63 punti e a far sperare ancora i tifosi dellain un posto in Champions. La condizione è che l’si aggiudichi l’Europa League e che arrivi quinta in campionato. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

