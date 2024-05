VIDEO – Udinese-Empoli 1-1 - Serie A | gol e highlights della partita

Il video dei gol e degli Highlights di Udinese-Empoli , match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . Alla Dacia Arena partita con grande tensione da entrambe le parti vista la grandissima posta in palio. ...

Serie A, la classifica: Sassuolo in B. l’Empoli di Nicola si gioca tutto alla fine - Serie A, la classifica: Sassuolo in B. l’Empoli di Nicola si gioca tutto alla fine - Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo la fine delle gare della domenica in cui si disputa il 37° turno ...

Samardzic riaccuffa l'Empoli al 104', è 1-1 per l'Udinese contro i toscani: gli highlights - Samardzic riaccuffa l'Empoli al 104', è 1-1 per l'Udinese contro i toscani: gli highlights - Succede di tutto al Bluenergy Stadium tra Udinese ed Empoli, match terminato 1-1. La partita si accende nel finale: prima Niang porta in vantaggio l'Empoli, poi al 14esimo minuto di di recupero ...

Serie A, Cagliari salvo e Sassuolo retrocesso. Inter-Lazio 1-1. Roma-Genoa 1-0 - Serie A, Cagliari salvo e Sassuolo retrocesso. Inter-Lazio 1-1. Roma-Genoa 1-0 - Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, Sassuolo-Cagliari finisce 0-2: sardi salvi. Ora udinese-empoli e Monza-Frosinone ...