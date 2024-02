Infortunio Acerbi | l’esito degli esami | è emergenza per l’Inter!

Giungono buone notizie in casa Inter in merito alle condizioni di Francesco Acerbi. Il difensore dell'Inter, al centro delle polemiche per un gestaccio nei confronti dei tifosi della Roma che potrebbe ...Brutte notizie in casa Inter. Arrivano, infatti, aggiornamenti sulle condizioni di Francesco Acerbi che, nel corso della partita della Roma, ha accusato un problema.Simone Inzaghi deve fare i conti con lo stop di Acerbi. Il calciatore salterà certamente la prossima sfida di campionato ...