Ultras | 19 Daspo ai tifosi Puniti gli scontri prima della gara Perugia-Cesena

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Sono diciannove i provvedimenti diche il questore di, Fausto Lamparelli, ha disposto in seguito ai disordini allo stadio. Glitradele del, sono avvenuti il 23 dicembrepartita valida per il campionato di Serie C. Gli incidenti si sono verificati lungo via Trasimeno Ovest, nei pressi del "Renato Curi". In quell’occasione, grazie all’immediato intervento delle forze dell’ordine impegnate nei servizi di ordine pubblico, è stato possibile sedare lo scontro e disperdere i contendenti evitando gravi conseguenze per l’ordine e la sicurezza pubblica. Sul momento le persone coinvolte erano, però, riuscite a darsi alla fuga. Grazie alle indaginiDigos di ...