Franco Di Mare - parla la moglie Giulia Berini | Al primo appuntamento ha declamato Il Lonfo di Fosco Maraini Un colpo di fulmine che mai mi sarei aspettato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Il matrimonio celebrato il 15 maggio. La morte di lui il 17 maggio.Dise n’è andato lasciando profonda tristezza in quanti hanno avuto modo di conoscerlo. E non solo, grande l’affetto mostrato sui social. Prima di morire, le nozze con, 33 anni, che ha raccontato questo momento al Corriere della Sera: “ha diviso la mia vita in due: c’è un prima e un dopo di lui”. Perché lo sposalizio il 15 maggio? Perché le pratiche del divorzio di Didalla primaerano terminate solo una settimana fa.racconta: “L’ho conosciuto alla sede Rai di Saxa Rubra. Dopo aver scambiato un paio di battute, sempre dandomi del lei,, da buon napoletano, mi ha invitato a mangiare una pizza. Ci siamo andati ...