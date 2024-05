Ecco come governare l’esplosione dell’AI Conversazione con il prof Lapenta

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 19 maggio 2024) “Èse ci trovassimo in mezzo a un’esplosione”: Francescoè founding director dell’Institute of Future and Innovation Studies della John Cabot University di Roma, e spiega così l’evoluzione dell’intelligenza artificiale a cui stiamo assistendo. “E però – continua in unacon Formiche.net – in questo momento èse tutto si muovesse al rallentatore, dunque immaginiamo ancora di poter gestire gli effetti di quest’esplosione, ma prima o poi le cose andranno a velocità reale, e a quel punto ci renderemo conto che la deflagrazione è già avvenuta”. E uno dei campi in cuipotrebbe far sentire maggiormente il suo effetto è quello della disinformazione, che da anni erode i sistemi democratici, e che con l’AI generativa potrebbe ricevere un boost – d’efficacia ed ...