(Di domenica 19 maggio 2024) Empoli, 19 maggio 2024 – “Unvile,, di gente che comportandosi da fascista pensa di intimorirmi… Ma si sbaglia! Anzi, queste cose assurde mi convincono ancora di più ad andare avanti”. Così si sfoga sui social network Simone, candidato sindaco a Empoli per la coalizione di centrodestra. La brutta sorpresa per l’imprenditore è arrivata ieri sera, dopo un dibattito pubblico insieme agli altri candidati sindaco. “Mentre ero al parco di Serravalle – racconta– qualche balordo ha pensato bene di punirmi danneggiando la mia macchina parcheggiata poco distante con danni importanti al cofano anteriore dove si sono seduti e hanno tirato pedate”. Non si è fatta attendere ladel Pd. “Esprimiamo pienaa Simone. ...

Vasi rotti, fiori rubati e aiuole calpestate. La tomba di Enrico Berlinguer vandalizzata, come denuncia la figlia , giornalista e conduttrice tv, Bianca, via social. "Nei quarant'anni dalla morte di papà, la sua tomba è sempre stata piena di fiori ...

Vandalizzata l’auto di Campinoti: “Atto ignobile, non mi fate paura”. La solidarietà del Pd - Vandalizzata l’auto di Campinoti: “atto ignobile, non mi fate paura”. La solidarietà del Pd - La brutta sorpresa al termine di un dibattito pubblico con gli altri candidati al parco di Serravalle. Lo sfogo: “Danni importanti al cofano” ...

Cosenza, auto e furgone di un consigliere comunale in fiamme. Il sindaco di Amantea: “Atto gravissimo contro un cittadino integerrimo” - Cosenza, auto e furgone di un consigliere comunale in fiamme. Il sindaco di Amantea: “atto gravissimo contro un cittadino integerrimo” - Un atto definito fin da subito ignobile e gravissimo dagli alleati ed avversari politici di Campanella, che hanno espresso la loro vicinanza al consigliere. I Vigili del Fuoco, intervenuti attorno ...

In fiamme auto e furgone di un consigliere comunale in Calabria - In fiamme auto e furgone di un consigliere comunale in Calabria - Un incendio sulla cui origine sono in corso accertamenti ha distrutto, nella notte, ad Amantea, in Calabria, l'auto e un furgone carico di merce dell'azienda di Salvatore Campanella, consigliere di ma ...