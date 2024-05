Sampdoria - Kasami rinnova Pedrol - il Barcellona che fa? Murru e Piccini in scadenza

Cambia tutto mister Pirlo in vista della partita con la Reggiana : nella gara fondamentale in ottica playoff per i blucerchiati il tecnico della...

Sampdoria, Kasami rinnova. Pedrola, il Barcellona che fa Murru e Piccini in scadenza - sampdoria, kasami rinnova. Pedrola, il Barcellona che fa Murru e Piccini in scadenza - Tante situazioni da sviluppare in casa sampdoria in vista della prossima stagione. La dirigenza blucerchiata dovrà sciogliere parecchi nodi in ottica mercato,.

Sampdoria, scattato il rinnovo di Kasami: le ultime sul centrocampista - sampdoria, scattato il rinnovo di kasami: le ultime sul centrocampista - Tra i giocatori che si apprestano a rimanere alla sampdoria anche il prossimo anno c’è Pajtim kasami. Come sottolineato dall’edizione genovese del Secolo XIX, per il centrocampista svizzero è scattato ...

Sampdoria, lacrime, abbracci, messaggi: lo sconforto blucerchiato nell’inattesa notte siciliana - sampdoria, lacrime, abbracci, messaggi: lo sconforto blucerchiato nell’inattesa notte siciliana - L’amarezza per la sconfitta di Palermo e l’orgoglio per la risalita fino ai playoff in una stagione partita tra incertezze e ostacoli. I giocatori: ...