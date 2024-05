Uomini e Donne - Roberta Di Padua sorpresa con un altro | ha tradito Alessandro Vicinanza?

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di domenica 19 maggio 2024)Diè stata avvistata in compagnia di un uomo e con loro non c’era, perciò questo incontro ha fatto mormorare molto sui social. L’ex dama del trono over è stata beccata con un discusso ex corteggiatore dilegato a Ida Platano, alimentando le voci di crisi con l’ex cavaliere del programma di Maria De Filippi e quelle di un possibile tradimento. Ma vediamo come stanno le cose.avvistata con un ex corteggiatore Stando a una segnalazione giunta a Deianira Marzano,Diha partecipato ad un evento a Cassino negli scorsi giorni e con lei c’era anche Mario Cusitore. L’ex dama del trono over die ...