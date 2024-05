Milan - Garlando | Pioli? Epurato Maldini ha riempito il vuoto di una società…

Filippo Terracciano, chi è il difensore del Milan e figlio d'arte: oggi l'esordio da titolare - Filippo Terracciano, chi è il difensore del milan e figlio d'arte: oggi l'esordio da titolare - Contro il Torino è pronta una maglia da titolare per Filippo Terracciano: l'esordio dal primo minuto del 21enne del milan ...

Dalot: “Maldini non dava solo consigli tecnici, ma anche mentali” - Dalot: “maldini non dava solo consigli tecnici, ma anche mentali” - Diogo Dalot, ex esterno del milan e oggi in forza al Manchester United, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘FourFourTwo’. Ecco cosa ha detto sul rapporto con Pioli e maldini in rossonero, il ...

Milan 1994, più che una squadra: da oggi il secondo episodio - milan 1994, più che una squadra: da oggi il secondo episodio - Gran finale per la produzione originale di Sky Sport, con i ricordi di Paolo maldini (27 trofei conquistati in carriera col milan, calciatore dell'anno per World Soccer nel 1994), tra i protagonisti ...