Rivolta nel carcere di Benevento | Una sezione distrutta - due agenti feriti e altri in ostaggio

(Di domenica 19 maggio 2024) Neldiè in atto violentadei detenuti: dueine detenuti armati. Lo denuncia il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe) che parla di “altissima tensione” e di “una situazione incandescente”. Come segnala il sindacato “unadetentiva” è stata “” e “duedi Polizia Penitenziaria” sono stati “dai detenuti”. “La situazione è molto grave”, afferma Tiziana Guacci, segretaria del Sappe. “Ci arrivano dasegnali allarmanti di una crescente tensione, con i detenuti comuni del quarto piano che, per futili motivi, hanno devastato la rotonda, computer, vetri e tutto quello che c’era. In prima ...

