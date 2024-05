Nell’Indo Pacifico è iniziata la guerra dei porti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 19 maggio 2024) Ladeisi è intensificata nel 2024. Ma già nel 2023 iniziava a delinearsi, per esempio quando il gruppo indiano Adani aveva preso in custodia il porto di Haifa (Israele), mentre il suo prezzo azionario era sotto attacco da parte dei venditori allo scoperto. Fu anche l’anno in cui l’India e gli Stati Uniti si unirono per entrare nello Sri Lanka. Adani ottenne la concessione per il West Container Terminal di Colombo, finanziato dalla Federal development and finance corporation (Dfc) statunitense. In risposta, la Cina riavviò il suo progetto nella Baia di Bengala a Kyaukpyu in Myanmar, cercando di stabilire un’alternativa al fallito porto di Gwadar in Pakistan. La strategia della Cina con Gwadar e l’intero China-Pakistan economic corridor (Cpec) era quella di costruire una città portuale ...