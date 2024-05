Discoteche - musica e ‘magia’ Chi era Franchin - il vocalist più amato d’Italia

(Di domenica 19 maggio 2024) Firenze, 19 maggio 2024 – “Magia, portami via”. E alla fine se l’è portato via davvero,o. Aveva 71 anni e per gli amanti della notte era probabilmente ilpiù famoso. Al secolo Francesco Principato, ha fatto ballare generazioni di ragazzi. E’ morto stamani, domenica 19 maggio, dopo alcune settimane di ricovero in ospedale. E sul web è già un profluvio di cordoglio e abbracci. Nato a Caronia, si era trasferito in Toscana all’età di 18 anni per motivi familiari. La sua giovinezza l’ha trascorsa tra Montelupo ed Empoli, dove aveva aperto anche un negozio di parrucchiere. Ma il suo mondo era quello della notte. Aveva cominciato comeproprio al Seven Eleven di Montelupo Fiorentino, là dove adesso sorge un supermercato. E poi lepiù iconiche per gli amanti ...

