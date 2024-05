Scherma - le sciabolatrici azzurre concludono al sesto posto a Plovdiv Vince l’Ucraina

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024) Si conclude con unla stagione di Coppa del Mondo per le. Nell’ultimo appuntamento in Bulgaria ail quartetto comda Martina Criscio, Michela Battiston, Chiara Mormile ed Irene Vecchi non è riuscito a spingersi oltre i quarti di finale. Are è statadi Olga Kharlan, che ha battuto in una finale molto combattuta la sorprendente Spagna con il punteggio di 45-43. Le spagnole avevano battuto in semifinale la Corea del Sud all’ultima stoccata per 45-44, mentre le ucraine si erano imposte sulla Francia con il punteggio di 45-38. Nella finalina per il terzole transalpine hanno poi battuto le asiatiche nettamente per 45-30. Il cammino dell’Italia era cominciato negli ottavi ...