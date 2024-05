Incidente stradale a Foiano della Chiana | 60enne in gravi condizioni

(Di domenica 19 maggio 2024) Questa mattina, alle ore 11.17, la centrale operativa di Arezzo è intervenuta in località Molin Nuovo aper un graveche ha coinvolto un’automobile. Sul luogo dell’è stato necessario l’intervento di diverse squadre di soccorso. Un uomo di 60 anni, rimasto ferito gravemente, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Le Scotte con l’elicottero Pegaso 1. Per gestire l’emergenza sono stati attivati l’ambulanza infermierizzataMisericordia di Sinalunga e la Misericordia di Lucignano, insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti.

