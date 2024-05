Montero e i valori della Juve - quando la sua Primavera segnò con un uomo a terra su suo ordine VIDEO

(Di domenica 19 maggio 2024) Paoloè stato scelto come allenatore ad interimprima squadrantus dopo l’esonero di Allegri. Lantus ha comunicato l’allontanamento di Allegri con un duro comunicato, parlando di «comportamenti non compatibili con intus». La nomina diè stata accolta con serenità. Una vita in maglia bianconera, da giocatore e da allenatore. Si sta formando come allenatore. Di certo si può dire che il nuovo tecnicontus incarna perfettamente idel club. Nel comunicatosua nomina si legge: “Prima leggenda bianconera in campo, poi portatore del DNA ...

La Juventus ha comunicato la presenza di Paolo Montero sulla panchina bianconera per le ultime due gare di campionato. È di poco fa il comunicato … L'articolo UFFICIALE – Montero allenerà la Juventus per le ultime due gare proviene da ...

Paulo Montero è arrivato di buon mattino alla Continassa per dirigere il primo allenamento alla guida della Juve, che dovrà guida re in panchina al posto di Allegri nelle ultime due partite di campionato contro Bologna e Monza. Dopo aver chiuso il ...

Campi: 'Motta dice che deve ancora decidere Se è sincero sono guai per la Juve' - Campi: 'Motta dice che deve ancora decidere Se è sincero sono guai per la Juve' - Il giornalista ha poi aggiunto: 'Giuntoli e Scanavino dovrebbero presentarsi in conferenza con montero per tenere in pugno la situazione' ...

TJ - Allenamento terminato. Montero non rilascerà dichiarazioni (VIDEO) - TJ - Allenamento terminato. montero non rilascerà dichiarazioni (VIDEO) - 13:27 - ALLENAMENTO TERMINATO - La juventus ha terminato l'allenamento mattutino in vista della gara contro il Bologna. Paolo montero non rilascerà dichiarazioni alla viglia del ...

Inviato a Matteo Dalla Vite - Inviato a Matteo Dalla Vite - L’allenatore del Bologna domani incrocia i bianconeri. In conferenza dice di non aver firmato nulla, ma Torino aspetta. E anche i suoi sei collaboratori ...