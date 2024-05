Serale di Amici 23 - record di ascolti per Maria De Filippi | i numeri della finale

(Di domenica 19 maggio 2024) Il 18 maggio 2024 è andata in onda la tanto attesadeldi23. La serata è stata caratterizzata da tante sfide e momenti di grande emozioni, che hanno portato poi alla vittoria di Sarah. La giovanissima cantante ha vinto sia il circuito canto che il titolo dell’intero talent show. Al secondo posto, ma vittoriosacategoria ballo, si è classificata invece Marisol. Tuttavia, tutti i finalisti si sono portati a casa almeno un titolo. Insomma hanno vinto tutti, così come il programma che ha registratosuper.di23:super perDeChe ladeldi23 fosse molto attesa dagli appassionati del ...

Ascolti tv sabato 18 maggio 2024 : auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 18 maggio 2024 ? Su Rai 1 è andato in onda I migliori anni . Su Rai 3 Sapiens . Su Rete 4 Le ali della ...

Amici, cala il gelo tra Mida e due ex allievi: di chi si tratta e perché - amici, cala il gelo tra Mida e due ex allievi: di chi si tratta e perché - Dopo la finale di amici, Mida è tornato sui social e ha fatto una mossa inaspettata verso due ex compagni di viaggio ...

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Sarah vince Amici e Maria De Filippi asfalta tutti, Gramellini sul podio - Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Sarah vince amici e Maria De Filippi asfalta tutti, Gramellini sul podio - Dal best of de "I Migliori Anni" su Rai 1 a "amici 23 la Finale" su Canale 5, le pagelle dei top e flop dei programmi tv di ieri sera secondo i dati Auditel.

Amici, per i sondaggi Sarah Toscano è la favorita per la vittoria - amici, per i sondaggi Sarah Toscano è la favorita per la vittoria - Sarah Toscano è stata scelta come vincitrice di amici nei sondaggi, raccogliendo il 37% dei voti ... Tuttavia, è riuscita, soprattutto durante la fase serale, a esprimere al meglio il suo talento, ...