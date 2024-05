(Di domenica 19 maggio 2024) Calato il sipario sulla fase eliminatoria della prima giornata dei2024 di. Sul tatami della Mubadala Arena di Abu Dhabi, un day-1 nel quale c’erano attese in casa Italia sul conto dinei -48 kg femminili. Susy èka dalla classe cristallina e il suo curriculum parla chiaro: 22 anni e due medagliea livello assoluto (due bronzi nel 2022 e nel 2023), oltre a quattro titoli nei Grand Slam, due dei quali proprio ad Abu Dhabi (2021-2023). In una competizione che ha assenze eccellenti, ovvero della giapponese Natsumi Tsunoda (n.2 del ranking) e della francese Shirine Boukli (n.3 del ranking),ha fatto valere il suo stato di n.1 della classifica mondiale. A cadere sotto i colpi della giovaneka nostra sono ...

Judo, via ai Mondiali di Abu Dhabi: l’Italia prepara le Olimpiadi e non si accontenta più dei podi - judo, via ai Mondiali di Abu Dhabi: l’Italia prepara le Olimpiadi e non si accontenta più dei podi - Dal 19 maggio i campionati a poco più di 70 giorni dai Giochi di Parigi: presenti 110 nazioni. Un anno fa le medaglie di Manuel Lombardo, assunta Scutto, ...

LIVE Judo, Mondiali 2024 in DIRETTA: subito Assunta Scutto. Carlino e Pantano per le ultime chance olimpiche - LIVE judo, Mondiali 2024 in DIRETTA: subito assunta Scutto. Carlino e Pantano per le ultime chance olimpiche - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Mondiali 2024 di ...

Judo, una scatenata Assunta Scutto approda in finale ai Mondiali! - judo, una scatenata assunta Scutto approda in finale ai Mondiali! - Calato il sipario sulla fase eliminatoria della prima giornata dei Mondiali 2024 di judo. Sul tatami della Mubadala Arena di Abu Dhabi, un day-1 nel quale c’erano attese in casa Italia sul conto di ...