Incidenti auto - morti quattro giovani nel Casertano 

(Di domenica 19 maggio 2024) AGI -sonoin poche ore sulle strade del Casertano. L'incidente più grave nella notte a Villa Literno, sulla strada verso Giugliano, nel Napoletano:ragazzi di ritorno da un locale, a bordo di una 500 Abarth, si sono scontrati frontalmente con una 500 X sulla quale viaggiavano un uomo e una donna di 49 e 54 anni. Nel violentissimo urto in tre sonosul colpo: una 20enne di Aversa, di un 25enne di origine ucraina e di un 23enne romeno. La quarta persona, un 21enne di Giugliano, e la coppia che viaggiava sulla 500 X sono rimasti gravemente feriti. A Caserta un altro giovane è morto poco dopo la mezzanotte nel ribaltamento della suamentre viaggiava sulla statale Appia. Il conducente della Peugeot è stato sbalzato nella scarpata adiacente alla ...

