Le pagelle Serata da dimenticare per Shiba e Veltri Carpani il migliore

(Di lunedì 5 febbraio 2024) MELI 6: è sembrato non irreprensibile sulla rete di Ianesi e su una marcatura di Delpupo ma ad un certo punto è dovuto ricorrere a più degli straordinari per contenere i debordanti attacchi ospiti. RAIMO 5: quasi non pervenuto se non fosse per la rete che non ci è sembrata propriamente voluta. Era all’esordio erà ma le premesse non sono incoraggianti.4,5: partita deludentissima e tra i protagonisti in negativo di quella dozzina di minuti di buio pesto. Si assume le responsabilità su alcune reti assurde.4,5: altratotalmente da. E’ un vero peccato gettargli la croce addosso. Pagliari inevitabilmente lo lascia negli spogliatoi all’intervallo e con ALLIEVI (6) che merita la sufficienza le cose vanno un pochino meglio. LONGOBARDI 4,5: una delle più brutte ...

(ANSA) - LOS ANGELES, 04 FEB - Billie Eilish alza il suo primo Grammy della serata. La 22enne ha vinto per la migliore canzone con la ballata per pianoforte What Was I Made For, scritta per la colonn ...De Ketelaere elogiato per una prestazione eccezionale, segna doppietta In un emozionante scontro tra Club Brugge e Atalanta, il giovane talento belga Noa Lang non è stato l’unico protagonista della se ...Sulla partita "Ci siamo presi una vittoria. Importante, strameritata e voluta con la forza del gruppo, per come l'abbiamo preparata e come abbiamo giocato. Siamo molto contenti ma è una tappa di un lu ...