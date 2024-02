A22 Brennero | è caos viabilità | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Reggio Emilia, 5 febbraio 2024 - Ci sono novità riguardo ai due incidenti che in mattinata hanno provocato un morto, 25 feriti e interruzioni dellasull'A22 e sull'A1. A causa della forte nebbia, si è verificato prima un tamponamento a catena nell'A22 tra le uscite di Reggiolo (RE) e Carpi (MO), seguito poco dopo da un altro incidente avvenuto al km 153 dell'A1, tra Reggio Emilia e Modena. Gli aggiornamenti Per evitare ulteriori disagi nel traffico, sono stati chiusi tutti gli ingressi e i caselli autostradali da Campogalliano (coincidente con l'innesto con l'A1) fino a Nogarole Rocca, dal Km 243 al 314. La situazione è, comunque, in divenire: le varie aperture delle uscite e degli ingressi verranno decise il prima possibile, anche a seconda delle condizioni meteorologiche. La carreggiata nord nel suddetto tratto chiuso, invece, è stata già ripulita e ...