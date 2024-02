Perché la silver economy conta Tutti i numeri analizzati da Becchetti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 4 febbraio 2024) La dinamica demografica del Paese nei prossimi anni aumenterà sempre più l’importanza di quella che chiamiamo, ovvero l’economia che si occupa di comportamenti, consumi e cura di chi è avanti nell’età (over 65). Per capire le dimensioni del fenomeno la quota di spesa pubblica per il capitolo vecchiaia vale circa il 27% del totale e che la domanda di assistenza e di cura attraverso la spesa privata dà occupazione a circa 1,6 milioni di persone. La spesa in consumi degli over 65 è inoltre pari a circa un quinto dei consumi complessivi (circa 200 miliardi). Per comprendere la dinamica dellanei prossimi anni dobbiamo guardare alla variazione dell’aspettativa di vita che, grazie ai progressi della scienza medica, è aumentata di circa quattro mesi all’anno negli anni pre-Covid per poi calare ...