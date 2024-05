Maturità 2024 - impazza toto-tracce | D’Annunzi - Pirandello e guerra Palestina più quotati

Il 19 giugno prenderà il via l'esame di Maturità 2024 con la prima prova scritta, seguirà la seconda prova e poi gli orali. In caso di assenza dei commissari gli stessi devono essere sostituiti e gli Uffici scolastici provincia li pubblicano i ...

Manca meno di un mese alla Maturità 2024 e il Toto-tracce per il prima prova d'italiano in programma il prossimo 19 giugno entra nel vivo: da Ungaretti a Montale, da Oppenheimer al conflitto israelo-palestinese, ecco i pronostici degli studenti per ...