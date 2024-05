Aperto nuovo Cau a San Lazzaro | ecco dove e come funziona

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 20 maggio 2024) San(Bologna), 20 maggio 2024 - Doppio taglio del nastro, questa mattina, presso la Casa della Comunità di San: al via l’attività delCentro di Assistenza e Urgenza e dei nuovi ambulatori odontoiatrici, completamente ristrutturati e dotati di innovative tecnologie In occasione dell’inaugurazione del CAU, il Direttore generale dell’Azienda USL di Bologna Paolo Bordon, il Direttore del Distretto Savena Idice Michele Baccarini, la sindaca Isabella Conti e l’Assessore alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna Raffaele Donini hanno fatto visita, insieme alla Direttrice del Dipartimento delle Chirurgie Specialistiche dell’Azienda USL di Bologna Annamaria Baietti, ai nuovi ambulatori odontoiatrici, completamente ristrutturati e rinnovati. Dopo circa 2 mesi di lavori finalizzati alla riqualificazione dei ...