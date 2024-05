Matteo Salvini a Bologna | Il Passante si farà anche se i costi sono triplicati

(Di lunedì 20 maggio 2024), 20 maggio 2024 – "Ilautostradale si. È un'opera strategica". Il vicepremier e ministro dei Trasportiprima di presentare le opere infrastrutturali dell'Emilia-Romagna nell'appuntamento bolognese dell'"Italia dei sì" all'Opificio Golinelli, conferma l'importanza del, ma sottolineail nodo dei, "ormai il triplo" rispetto a quelli stimati che stanno facendo accumulare ritardi. Da qui, "serve una riforma delle concessioni autostradali perché il pubblico abbia onori e oneri, altrimenti i concessionari rischiano di non mettere a terra quello che è fondamentale. Con la riforma sarebbe il pubblico a rimettere sul territorio quello che magari un fondo speculativo straniero non è interessato a fare". ...

Ladri nella notte nella casa romana del vice premier Matteo Salvini . Sarebbero entrati nell’abitazione approfittando del fatto che all’interno non c'era nessuno. Dalle prime informazioni pare non siano riusciti ad aprire la cassaforte. L’allarme è ...

Matrimoni e divorzi. Come la destra europea si sfalda e si ricompone (c’entra Meloni) - Matrimoni e divorzi. Come la destra europea si sfalda e si ricompone (c’entra Meloni) - E matteo salvini, a meno di una gigantesca ma imprevista (dai sondaggi) avanzata dell’ultradestra alle elezioni del 9 giugno, sarà obbligato a fare altri quattro anni da Calimero. Da solo, o quasi, ...

Dalle prime informazioni pare non siano riusciti ad aprire la cassaforte - Dalle prime informazioni pare non siano riusciti ad aprire la cassaforte - Dalle prime informazioni pare non siano riusciti ad aprire la cassaforte. L'allarme è stato dato dai vicino che hanno sentito rumori ...

Salvini, i ladri entrano nella casa di Roma. Ma è un buco nell'acqua - salvini, i ladri entrano nella casa di Roma. Ma è un buco nell'acqua - Un commando di ladri si è introdotto la notte scorsa (poco prima di mezzanotte), nell’abitazione romana del ministro delle ...