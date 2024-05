Borsa | l' Europa consolida il rialzo - Wall Street attesa positiva

(Di lunedì 20 maggio 2024) Le Borse europeeno il(Francoforte +0,43%, Parigi +0,48%, Londra +0,23%, Madrid +0,18%) a metà giornata con l'unica eccezione di Milano (Ftse Mib -1,4% a 34.902) su cui pesa lo stacco della cedole di 21 big che incidono per l'1,42 per cento. Anche i future susono positivi. La lente della giornata è al Medio Oriente dopo l'incidente in elicottero in cui hanno perso la vita il presidente iraniano Raisi e il ministro degli esteri. Sul fronte macro l'agenda guarda, soprattutto, a giovedì con una serie di Pmi dae Stati Uniti. Sempre monitorate le banche centrali con diversi interventi questa settimana, tra cui domani quello della presidente della Bce, Christine Lagarde. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di un quarto di punto con gli industriali e ...

