Tumori - a Bologna nuova Pet | servirà per scovare anche le più piccole cellule malate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 20 maggio 2024), 20 maggio 2024 – UnaPet/Ct (la tomografia a emissione di positroni) di ultima generazione, capace di studiare l’intero corpo umano in un'unica scansione rilevando fino alle piùtumorali, è stata inaugurata oggi al Sant’Orsola di. Il nuovo dispositivo, dal costo di 21 milioni di euro, unico in Europa, oltre ad abbattere la durata degli esami (da 12 minuti a meno di un minuto), offre opportunità uniche per la ricerca e lo sviluppo in oncologia, in particolare nel campo dei radiofarmaci. La Medicina Nucleare del Sant’Orsola, già centro tra i più noti a livello europeo per qualità degli studi scientifici, completa così la sua attrezzatura eccezionale nel campo dell’imaging avanzato. L’investimento, sostenuto da fondi di ricerca aziendali e regionali, rientra nel ...