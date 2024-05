(Di lunedì 20 maggio 2024) Arezzo, 20 maggio 2024 – in vistademolizione del fabbricato esistente erealizzazione del nuovo destinato a ospitare il Centro per l’impiego: comporteranno da mercoledì 22 a martedì 28 maggio, 24 ore su 24, il divieto di sosta con rimozione in tutti gli stalli di sosta di frontefacciata, in quelli adiacenti al retro posti nel parcheggio a pagamento di piazza del Popolo e nelle aree riservateMisericordia.

Incidente sul lavoro : un uomo di 79 anni, originario di Giovinazzo, è morto questa mattina mentre era impegnato in lavori di ristrutturazione di un fabbricato indipendente di via Cesare...

Calci 12 aprile 2024- Nei giorni scorsi sono arrivati a conclusi one i lavori di manutenzione straordinaria alla palazzina di Edilizia Residenziale Pubblica di via Paganelli a Montemagno , che conta 9 degli oltre 70 alloggi del patrimonio Erp di ...

Partono i lavori alla ex palazzina comando della Cadorna - Partono i lavori alla ex palazzina comando della Cadorna - In vista della demolizione del fabbricato esistente e della realizzazione del nuovo destinato a ospitare il Centro per l’impiego ...

In fiamme un bagno chimico, passante lancia l'allarme: l'ombra dei teppisti a Marina di Montemarciano - In fiamme un bagno chimico, passante lancia l'allarme: l'ombra dei teppisti a Marina di Montemarciano - È accaduto all’esterno di una palazzina dove sono in corso dei lavori. Alcuni residenti erano in casa ignari mentre il primo ad accorgersi è stato un ragazzo di passaggio. Sul posto sono intervenuti i ...

Begato, via ai lavori per 60 case popolari al posto della ex Diga. Saranno pronte entro la fine del 2025 - Begato, via ai lavori per 60 case popolari al posto della ex Diga. Saranno pronte entro la fine del 2025 - In lista d’attesa a Genova duemila famiglie. Arte accelera nelle assegnazioni. Scajola: “Trattiamo per più fondi” ...