The Bunny | Non so se mi vedrete mai ad NXT Per ora sto bene lontana dal ring

(Di lunedì 20 maggio 2024) Dopo l’addio dalla AEW, in molti si sono chiesti quando rivedremo Allie/Thesui. Dopo il successo riscontrato nei suoi anni vissuti in TNA tra il 2016 e 2019, la lottatrice canadese è entrata a far parte della All Elite Wrestling senza mai però ottenere i riscontri già palpati in precedenza. Avendo avuto un passato in termini di match e storylin con Rosemary, tanti fan si sono detti convinti di ritrovarla in TNA nel prossimo futuro, ma sarà davvero così? Di recente un fan ha commentato una delle sua foto Instagram, alla quale la lottatrice ha risposto a sua volta. Alla domanda “C’è la possibilità di vederti lottare ad NXT in futuro?”, Allie ha risposto: “Non ne sono sicura. Mai dire mai, ma sto davverodaladesso.”

