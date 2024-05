Lucignano - incantano i carri fioriti Un successo la mostra al Rosini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 20 maggio 2024) Arezzo, 20 maggio 2024 – Inaugurata ieri, alla presenza del Presidente della Toscana Eugenio Giani, l'85a edizione della Maggiolata Lucignanese. Numeroso il pubblico, proveniente anche da Stati Uniti e Australia, che ha assistito alla prima uscita deie alla parata di bande e gruppi folcloristici, in una domenica risparmiata dal maltempo. Il Presidente dell'Associazione Maggiolata Lucignanese Guido Perugini ha tenuto a rivolgere un senti ringraziamento al comitato, al direttivo e alle centinaia di volontari che lavorano con dedizione e amore a questa festa. Non è mancato un commosso pensiero a Massimo Casini, recentemente scomparso, che per anni è stato al vertice della Maggiolata. Al taglio del nastro, ringraziamenti da parte del sindaco dial presidente della Regione Toscana Eugenio Giani per la sua presenza ...