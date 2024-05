Jim Ross | Tony Khan è come Vince McMahon - il maschio alfa della AEW

(Di lunedì 20 maggio 2024) Durante il suo podcast Grilling JR, l’Hall of FamerWWE Jimha notato che, propriosi lascia coinvolgere in ogni aspettogestioneAEW, e ha definitoilAEW. Una definizione colorita che mette l’accento sull’importanteil“Ultimamente mi piace molto Collision, il team che lo scrive sta facendo un ottimo lavoro e so che è guidato da. Non c’è dubbio su chi sia il...

Durante l’ultima puntata di AEW Dynamite, Tony Khan è salito sul ring per un’apparente riconciliazione con il rientrante Jack Perry, ma il tutto si è tradotto in un’aggressione a tradimento che ha visto complici anche gli Young Bucks e ...

Durante l’ultimo episodio di Collision , come promesso prima dello show, dal tavolo di commento hanno aggiornato i fan sulle condizioni di salute di Tony Khan , in seguito all’assalto dell’Elite e degli Young Bucks nello specifico, perpetrato ...

Easy E di nuovo all’attacco. La figura storica della defunta WCW non è nuova a frecciatine e commenti negativi sulla promotion di Tony Khan, con cui non c’è mai stato neanche lontanamente un rapporto rose e fiori. Anzi, i due non perdono ...

