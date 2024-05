Milan - che ti succede? Ora è Fonseca il nome in pole per la panchin - ma i tifosi di nuovo non sono d’accordo

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il silenzio è stato quasi surreale e ha fatto più rumore (si passi l’antitesi) della sconfitta contro il Torino. Era pieno il settore ospiti all’Olimpico per la partita delcontro i granata. Una sconfitta per 3-1 che sa di calcio di fine stagione, con la squadra di Pioli inerme e poco concreta. Ma è dagli spalti che arriva la vera notizia, con icherimasti in silenzio. Per tutta la partita. Cosa è successo durante Torino-Prima del fischio d’inizio, un solo coro: “Noi siamo la Curva Sud”. Poi, basta. Braccia conserte e silenzio. Quasi straniante. Non basta il secondo posto aritmetico: la spaccatura con la società è piuttosto importante e non nasce certo da Torino. Anzi, lo sciopero del tifo è indicatore del fatto che le strategie rossonere per il prossimo anno non sembrano al momento piacere ...

Torino-Milan 3-1 report e commento. Sotto di tre reti, il Milan rientra in partita con Bennacer ma non evita il ko: 3-1. Brutta caduta

