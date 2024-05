(Di lunedì 20 maggio 2024)ha appena dato il via allabalneare con delle foto social in. Ilcostume didestinato a diventare un must? Il due pezzi

Stando a quanto rivela Dagospia, Boomerissima non tornerà con nuove puntate nelle prossima stagione televisiva. Pare però che la conduttrice avrà un nuovo show in seconda serata, di cui ancora non si conoscono i dettagli.Continua a leggere

Per Alessia Marcuzzi l’estate è già arrivata: il primo bikini di stagione è verde lime - Per Alessia marcuzzi l’estate è già arrivata: il primo bikini di stagione è verde lime - Alessia marcuzzi ha appena dato il via alla stagione balneare con delle foto social in bikini. Il primo costume di stagione destinato a diventare un must Il due pezzi verde lime.

L’ultima puntata di “Viva Rai 2”: ospiti e orario. Si farà la terza stagione - L’ultima puntata di “Viva Rai 2”: ospiti e orario. Si farà la terza stagione - Che cosa ci dobbiamo aspettare dall’ultima puntata dello show mattutino Fiorello ha in testa un finale folgorante. Prima di tutto ci sarà il suo caro amico Amadeus, che per i prossimi tre anni vedrem ...

Fiorello, gran finale con Jovanotti e Amadeus. Il futuro è ancora da decidere - Fiorello, gran finale con Jovanotti e Amadeus. Il futuro è ancora da decidere - Il 10 maggio ultima puntata di ‘ VivaRai2!’, lo show del mattino che ha messo insieme notizie, commenti, canzoni, balletti e improvvisazione vincendo negli ...