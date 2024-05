Se in Italia ci fossero elementi normali all' opposizione | Capezzone zittisce il deputato grillino | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il rientro indi Chico Forti l'accoglienza all'aeroporto di Pratica di Mare da parte del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha scatenato pareri tra i più disparati e, come sempre, si fa polemica tra maggioranza e. Se ne discute, in particolare, a Zona Bianca, programma di approfondimento politico e sociale, condotto da Giuseppe Brindisi su Rete 4. Per primo interviene Leonardo Donno, Portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, che striglia il governo sulla politica internazionale in generale: “Non si può dire che si è dei fenomeni nella politica internazionale strumentalizzando qualcosa che non è politico, ma è una cosa giusta da fare e che tutti i governi, indipendentemente dal colore politico, dovevano fare. Noi stiamo facendo anche i complimenti al governo e al corpo diplomatico, ma non vuol dire diventare ...