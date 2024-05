Accolto ricorso di Assange | nuovo appello contro l’estradizione negli Usa

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 20 maggio 2024) Le rassicurazioni fornite dagli Stati Uniti non sono sufficienti per garantire la sicurezza di Juliane per questo motivo al fondatore di Wikileaks viene offerta un’altra possibilità. L’Alta Corte di Londra ha infatti concesso un ulterioreadUsa, riconoscendo come non infondate le argomentazioni della difesa sul timore di un processo non giustoStati Uniti.Usa il fondatore di Wikileaks rischia una condanna monstre per aver diffuso documenti riservati contenenti anche rivelazioni sui crimini di guerra commessi in Afghanistan e Iraq. Secondo la difesa il punto principale è proprio la richiesta di garanzie vincolanti di un “giusto processo” che non sono state fornite da Washington. In ...