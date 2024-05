Juventus - il Brasile fa dietrofront | convocato Bremer per la Copa America Con lui anche Ederson dell'Atalanta

(Di lunedì 20 maggio 2024) Dopo la bocciatura, la convocazione. L`allenatore del, Dorival Jùnior, ha completato la lista dei convocati per laAmèrica. Le...

Il Brasile è in ansia per le condizioni del giovane fuoriclasse Endrick , attaccante del Palmeiras e promesso sposo del Real Madrid. Il 17enne è uscito in barella durante la partita di Copa Libertadores contro l’Independiente del Valle ecuadoriano, ...

Ederson ha realizza to il suo grande sogno : vestire la maglia della sua nazionale, quella del Brasile . Il centrocampista dell’Atalanta ha ricevuto nella serata di domenica (19 maggio) la prima convocazione della Seleçao, con la quale parteciperà ...

Il CT del Brasile Dorival Junior ha integrato la lista dei convocati per la Coppa America , portandola da 23 a 26 giocatori. Due delle tre aggiunte riguardano calciatori che militano in Italia: si tratta di Ederson dell’Atalanta e Bremer della ...

