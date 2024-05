Con l' auto contro il guardrail - quattro feriti | grave una bimba di sei mesi

(Di lunedì 20 maggio 2024)persone sono rimaste feritemente in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri su una strada che da San Ferdinando di Puglia nel nord Barese, conduce sulla statale 16bis in...

Ancora sangue sulle strade in quella che appare come l'ennesima strage del sabato sera: pesante il bilancio di due incidenti avvenuti a pochi chilometri di distanza nel Caserta no. Sono...

Ancora sangue sulle strade in quella che appare come l'ennesima strage del sabato sera: pesante il bilancio di due Incidenti avvenuti a pochi chilometri di distanza nel Caserta no. Sono...

VILLA LITERNO (Caserta) Ha vissuto la popolarità dopo avere partecipato al docu- reality di Rai2 ’Il collegio’, ora lascia solo tanto dolore in chi l’ha conosciuto e apprezzato anche per la storia di vita che aveva alle spalle. Dimitri Tammaro ...

Lamborghini: il V8 biturbo ibrido per la nuova Huracán - Lamborghini: il V8 biturbo ibrido per la nuova Huracán - Lamborghini ha svelato il sistema ibrido che spingerà, verosimilmente, la nuova supersportiva erede della Huracán attesa entro la fine del 2024 ...

Auto volanti, non è uno scherzo: il progetto è fissato per il 2035 e abbiamo già i prezzi | La nuova era del trasporto - auto volanti, non è uno scherzo: il progetto è fissato per il 2035 e abbiamo già i prezzi | La nuova era del trasporto - Sembra uno scherzo ma è tutto vero, il progetto ambizioso ma reale prevede di avere le auto volanti entro il 2035. Ecco i prezzi.

Rc auto, in Piemonte pagati 54 euro in più in media nell'ultimo anno - Rc auto, in Piemonte pagati 54 euro in più in media nell'ultimo anno - A trainare gli aumenti Torino con un +15,9 per cento, pari a oltre 65 euro in un anno. Rincari minori a Biella con 22 euro in più ...