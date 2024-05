Matteo Salvini - ladri nella sua casa di Roma

Roma, 20 maggio 2024 – ladri , nella notte, nella casa romana di Matteo Salvini . Secondo quanto si apprende, i malviventi sarebbero entrati nell'abitazione del quartiere Farnesina leader della Lega, approfittando del fatto che all'interno non c'era ...

Ladri nella notte nella casa romana del vice premier Matteo Salvini . Sarebbero entrati nell’abitazione approfittando del fatto che all’interno non c'era nessuno. Dalle prime informazioni pare non siano riusciti ad aprire la cassaforte. L’allarme è ...

Dalle prime informazioni pare non siano riusciti ad aprire la cassaforte - Dalle prime informazioni pare non siano riusciti ad aprire la cassaforte - Dalle prime informazioni pare non siano riusciti ad aprire la cassaforte. L'allarme è stato dato dai vicino che hanno sentito rumori ...

Salvini, i ladri entrano nella casa di Roma. Ma è un buco nell'acqua - Salvini, i ladri entrano nella casa di Roma. Ma è un buco nell'acqua - Un commando di ladri si è introdotto la notte scorsa (poco prima di mezzanotte), nell’abitazione romana del ministro delle ...

Ladri a casa di Matteo Salvini: hanno provato ad aprire la cassaforte - Ladri a casa di matteo Salvini: hanno provato ad aprire la cassaforte - A contattare le forze dell’ordine sarebbero stati i vicini, che, sentendo rumori sospetti, hanno chiamato il 112. I ladri, provvisti di fiamma ossidrica, avrebbero tentato di aprire la cassaforte di ...