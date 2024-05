(Di lunedì 20 maggio 2024) Avellino: Idurante unscoprono che un uomo aveva consegnato ladele non la sua.Tra le misure adottate dal Comando Provinciale deidi Avellino per il contrasto alla criminalità predatoria, c’è il costante presidio dei territori a ridosso dei caselli autostradali. Sabato pomeriggio, durante uno dei numerosi posti dieseguiti dai militari della Compagnia di Mirabella Eclano in zona Castel del Lago, nel comune di Venticano, è stata fermata una vettura che destava particolare sospetto. Alla richiesta di fornire i documenti, il conducente si è limitato a declinare le proprie, affermando di non avere al seguito la patente di guida. Ma ...

Trovati in una cascina un motociclo e un compressore rubati in una ditta - Trovati in una cascina un motociclo e un compressore rubati in una ditta - I carabinieri di Soresina, nel corso dei servizi di controllo del territorio, hanno recuperato della refurtiva risultata oggetto di furto presso una ditta di Caorso. Il pomeriggio del 18 maggio, la pa ...

Al controllo dei carabinieri fornisce le generalità del fratello gemello: arrestato un 36enne - Al controllo dei carabinieri fornisce le generalità del fratello gemello: arrestato un 36enne - Tra le misure adottate dal Comando Provinciale dei carabinieri di Avellino per il contrasto alla criminalità predatoria ...

Maida, arrestato un 22enne per detenzione di sostanze stupefacenti al fine di spaccio e di arma clandestina - Maida, arrestato un 22enne per detenzione di sostanze stupefacenti al fine di spaccio e di arma clandestina - Utilizziamo i cookie per assicurarci di offrirti la migliore esperienza sul nostro sito web. Se continui senza modificare le tue impostazioni, assumiamo che tu sia felice di ricevere tutti i cookie da ...