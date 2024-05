Campo da Golf - l’opposizione incalza la maggioranza e costringe il ritiro dell’ordine del giorno

(Di lunedì 20 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“L’accordo di programma sottoscritto fra il Sindaco del Comune di Benevento e la società Antum Immobiliare spa, per la realizzazione di un impianto sportivo condanon risponde a pieno allo schema dell’Accordo votato dal Consiglio comunale il 28 aprile del 2023.” – A farlo notare, Francesco Farese, consigliere comunale d’opposizione – firmatario, insieme a Marcello Palladino, dei due emendamenti approvati dall’aula e poi esclusi. Sulla pregiudiziale è “crollata” la discussione per la ratifica dell’accordo di programma, per la realizzazione di undacon annesso complesso sportivo-turistico di notevole interesse pubblico denominato “Tierra SamniumClub”, con lacostretta a ritirare il punto all’ordine del ...

Golf Club, Corona: “Delibera ritirata per la nostra diffida. Pasticci anche su piazza Duomo” - golf Club, Corona: “Delibera ritirata per la nostra diffida. Pasticci anche su piazza Duomo” - “campo da golf con 77.000 metri cubi di cemento, Altra Benevento diffida l’amministrazione Mastella che ritira la delibera. Pasticci ed errori anche per il progetto di piazza Duomo e le indicazioni in ...