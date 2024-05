Roland Garros 2024 - l’entry-list del doppio maschile | Simone Bolelli e Andrea Vavassori con ambizione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ilè sempre più vicino (26 maggio) e anche nelci sono attese in casa Italia. L’ultimo torneo di Roma ha dimostrato quanto il Bel Paese possa contare su coppie molto competitive, si veda il successo di Sara Errani/Jasmine Paolini., da questo punto di vista, hanno fatto vedere cose molto importanti. Vengono in mente la Finale agli Australian Open e la semifinale raggiunta al Foro Italico. Un’ascesa che ha permesso all’emiliano e al piemontese di scalare la graduatoria e di essere teste di serie n.14 nel tabellone del. Un riscontro frutto anche della posizione n.3 della Race, tenuto conto di un altro grande obiettivo per i due azzurri, ovvero la qualificazione alle ATP ...