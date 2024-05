Il procuratore della Cpi chiede l’arresto di Netanyahu | E’ responsabile di crimini contro l’umanità a Gaza

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 20 maggio 2024) New York, 20 maggio 2024 – IlcapoCorte Penale Internazionale ha chiesto alla Camera preliminare del Tribunale di emettere mandati di arrestoil premier israeliano Benyamine il suo ministroDifesa Yoav Gallant per “di guerra e” nella Striscia didall’8 ottobre 2023. La Corte dell’Aia ha richiesto un mandato d’arresto anche per tre leader di Hamas, tra cui il capo di Hamas a, Yahya Sinwar “perdi guerra e”. Ilha chiesto alla Camera preliminare del tribunale dell’Aja di emettere mandati di arresto anche nei ...