FQChart - alle Europee i partiti al 4% dovrebbero farcela E la cura Vannacci fa bene alla Lega

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024)è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorronomedia tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa.Settimana dal 13/5 al 19/5/2024 Sono otto i sondaggi che negli ultimi sette giorni hanno provato a delineare il risultato delle imminenti elezioni(8-9 giugno 2024). Alcuni con numeri sorprendenti che suscitano più di un dubbio. Parliamo per esempio del dato che il Cise attribuisce a FdI la cui media è il 27%, mentre per il Centro Studi della Luiss il partito di Giorgia Meloni è solo al 25%. Ed è ancora il Cise ad attribuire all’anza Verdi-Sinistra un roboante 6,5%, mentre la sua media è 4,4%. In generale, pare che tutti iche ...