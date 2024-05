Sarri | Fiorentina? L’unico modo di andarci è suonare il campanello al Viola Park e vedere se qualcuno apre

(Di lunedì 20 maggio 2024) Firenze, 20 maggio 2024 – "Allenare la? Mi ha cercato diversi anni fa ma in queste ultime sessioni di mercato assolutamente mai, quindi l'unicoper andare a Firenze èalse”. Maurizioscherza su un suo possibile futuro in, sulla panchina di una delle due squadre del cuore (l’altra è il Napoli). Intervenendo alla presentazione del “Memorial Niccolò Galli (torneo giovanile di calcio giunto alla sua 22esima edizione e dedicato al talento del calcio, figlio dell’ex portiereGiovanni Galli, tragicamente e prematuramente scomparso nel 2001 a poco meno di 18 anni)parla del suo futuro: “Se ritornerò presto ad ...

