Klaus Davi presenta ricerca sul turismo ebraico nelle Marche

(Di lunedì 20 maggio 2024) Pesaro, 20 maggio 2024 – Culla di antichissime comunità israelitiche, la regionenon è conosciutissima al grande pubblico per la sua millenaria tradizione ebraica. Ma le potenzialità attrattive sono enormi anche perché notoriamente - secondo numerosi studi - numerosissime famiglie di origine ebraica hanno ereditato dai comuni di provenienza situati proprio in questa regione i propri cognomi. Tutti ben presenti e identificabili nella storia ebraica italiana: da Cingoli a Jesi, da Ancona a Osimo, da Ascoli a Pesaro fino al celeberrimo Della Pergola, sono decine i ‘brand’ (si direbbe oggi) ereditati da paesi e città da parte di nuclei familiari di ebrei che vissero nella regione del centro Italia per molte generazioni. Martedi 21 maggio, incontro a Palazzo Gradari di Pesaro (pochi metri distante da piazza del Popolo), alle 18.30: oltre a...