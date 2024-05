Fedez - si aggravano le condizioni di salute | la conferma dello staff

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ledidisono in peggioramento ed è questo il motivo per cui non prenderà parte alla prima puntata di Da vicino nessuno è normale, il nuovo programma di Alessandro Cattelan in onda lunedì 20 maggio. Lo aveva anticipato la Rai nei giorni scorsi sottolineando come l’assenza del personaggio tv non fosse dovuta a «motivi di» e non alla recente indagine in cui è coinvolto per rissa, lesioni e percosse in concorso per il pestaggio del personal trainer Christian Iovino. Nei giorni precedenti, dopo le voci della cancellazione dell’invito al rapper come ospite, era invece stata rita la sua presenza. Ma oggi è il suo stessoa doverre l’aggravamento delledidel rapper, «più ...

Fedez non sta bene ed è stato costretto a recarsi d’urgenza in ospedale per accertamenti dovuti ad alcuni grossi problemi allo stomaco. Federico Lucia in passato ha dovuto fare un intervento delicatissimo per rimuovere un raro tumore al pancreas: ...

Fedez non sta per niente bene, lo staff: “La situazione è più grave di quanto si pensasse” - fedez non sta per niente bene, lo staff: “La situazione è più grave di quanto si pensasse” - Le condizioni di salute di fedez, il noto rapper e influencer italiano, sembrano essersi aggravate negli ultimi giorni. Come riportato dal suo staff a Leggo, la situazione attuale è più critica di qua ...

Fedez, salta l’ospitata a ‘Da Vicino Nessuno è Normale’ per motivi di salute: come sta il rapper - fedez, salta l’ospitata a ‘Da Vicino Nessuno è Normale’ per motivi di salute: come sta il rapper - fedez, salta l'ospitata a 'Da Vicino Nessuno è Normale' per motivi di salute: come sta il rapper. Le notizie rilasciate dal suo staff ...

Assistenza turisti, Guardie mediche sul litorale e in montagna - Assistenza turisti, Guardie mediche sul litorale e in montagna - La Regione Molise ha autorizzato l'Azienda sanitaria regionale (Asrem) ad attivare sul litorale, per il periodo luglio-agosto, cinque postazioni sanitarie al fine di assicurare il servizio di assisten ...