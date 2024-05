TNA | Ex WWE vince il suo primo titolo – Spoiler

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 20 maggio 2024) Nel corso del weekend la TNA ha tenuto una sessione di tapings presso il MegaCorp Pavilion di Newport, Kentuchy. In particolare, in occasione della puntata registrata nella giornata di ieri, una “vecchia conoscenza” WWE ha conquistato il suo. Ecco di chi si tratta. AJ Francis nuovo TNA Digital Media Champion Secondo quanto riportato da PW Insider, in occasione dei tapings tenutisi nella giornata di ieri AJ Francis, conosciuto con il nome di Top Dolla durante il suo stint in WWE, ha conquistato il suoin TNA. L’ex WWE si è laureato TNA Digital Media Champion sconfiggendo Laredo Kid. Quest’ultimo aveva conquistato la cintura in occasione del Countdown To Rebellion lo scorso 20 aprile sconfiggendo Crazzy Steve. Ricordiamo che AJ Francis (f.k.a. Top Dolla) durante il suo tempo in WWE ...