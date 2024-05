Camion brucia mentre è in marcia | mezzo distrutto - si salva chi lo guidava

(Di lunedì 20 maggio 2024) Pontedera, 20 maggio 2024 – Paura nella zona industriale La Bianca a Pontedera. Unha improvvisamente preso fuoco. Le fiamme hannoililista è fortunatamente salvo. Accade lunedì mattina intorno alle 11.30 sulla statale 439 all’intersezione con la statale 67. Ilera inquando appunto fiamme e fumo lo hanno avvolto nella parte anteriore. Al conducente non è rimasto altro da fare che scendere velocemente e chiamare i vigili del fuoco. E’ intervenuta una squadra da Pisa, che ha spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. E’ intervenuta anche la polizia che ora svolgerà i rilievi. Da capire cosa sia accaduto. Probabile un corto circuito.

